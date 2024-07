Alane Dias celebra cultura paraense com carimbó e banho de cheiro em comunidade

A paraense Alane Dias chegou a Belém na última segunda-feira e já está aproveitando para matar as saudades de sua terra e sua cultura.

Na noite desta terça-feira (09/07), a paraense postou um vídeo onde aparece na comunidade Boa Vista do Acará, a sudoeste de Belém, a cerca de 50 minutos de barco pelo rio Guamá. Nas imagens, a ex-bbb aparece dançando carimbó com os moradores locais e se refrescando com banho de cheiro, uma tradição típica da cultura paraense.

"Nesse santuário de vida e beleza que encontro o verdadeiro sentido de estar em casa, no meu Pará. 🧡🍃 é aqui, nessa floresta vibrante e ancestral, que meu coração encontra paz e minha alma se enche. que privilégio é poder compartilhar a riqueza da nossa cultura, a grandiosidade da nossa Amazônia, com tantas pessoas", publicou a modelo na legenda do post.

Nos comentários, seguidores anônimos e famosos elogiaram a performance da bailarina, incluindo Sheila Carvalho, que escreveu: "Que cultura linda!! Que energia maravilhosa ! Vc é Luz 🙌🏼✨✨✨"