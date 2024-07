Alane Dias faz testes para novelas da Globo, mas segue sem contratação

Desde que saiu do BBB, Alane tem demonstrado o foco total em seguir na carreira de atriz, e não costuma frequentar os mesmos eventos dos ex-BBBs da última edição. Recentemente, a paraense fez testes para as novelas Garota do Momento e Volta por Cima, mas ainda não recebeu uma proposta final de contratação.

“A Globo não ofereceu, até agora, nenhum projeto”, declarou a assessoria de Alane ao Hugo Gloss. Segundo o site Notícias da TV, a paraense já enviou materiais de trabalho em atuação e a emissora teria se impressionado com o conteúdo apresentado.

Focada em trabalhar na dramaturgia, Alane já deu entrevistas declarando que entrou no BBB sempre imaginando como seria o seu posicionamento de carreira após o fim do confinamento.

“Eu sempre me senti na necessidade de me reafirmar como atriz no programa, para as pessoas entenderem, quando eu saísse, que era algo que já existia há muito tempo na minha vida. Eu sempre pensei nesse preconceito que eu poderia receber. Eu entrei querendo negar, mas é inegável que eu entrei pensando no meu pós também”, declarou ela em entrevista ao podcast PodDelas.

Inspiração em Grazi Massafera

Alane Dias já afirmou que sonha em ser a nova ‘Grazi Massafera’, em uma referência ao fato da ex-BBB ter ingressado na carreira de atriz e alcançado sucesso em muitos trabalhos artísticos.

“Obviamente quero ser a nova Grazi. É inegável que ela é uma das minhas grandes inspirações no programa. Tanto ela, quanto a Juliette. A Juliette levou muito a cultura dela para o BBB, e esse também era o meu objetivo”, declarou ela em entrevista ao UOL, em maio deste ano.

Ainda sobre o assunto, a bailarina afirma que vem se esforçando e se cobrando para guiar os rumos de sua carreira. “Com essas comparações surge uma autocobrança enorme. Eu me cobro muito. Quero atender as minhas expectativas e as das pessoas. Mas sei que serei capaz, porque estou lutando muito para tudo isso”, declarou.