Alane Dias fala sobre 'affair' com irmão do cantor Silva: ‘Estou me permitido viver a vida’

Após confirmar que estava “conhecendo melhor” o irmão do cantor Silva, Lucas Silva, a ex-BBB Alane Dias curtiu o Prêmio da Música Brasileira, que ocorreu na noite desta quarta-feira (12/06) ao lado do empresário. Eles foram flagrados juntos no Theatro Municipal do Rio, onde ocorreria a premiação.

Questionada sobre o possível romance, a paraense foi sincera ao Gshow: “Tô me permitindo viver a vida, conhecer as pessoas”.

Esse é o primeiro tapete vermelho que a bailarina participa após sair do reality show. “Estou adorando, muito ansiosa pelo prêmio, acho que vai ser incrível”, declarou, acrescentando que está seguindo e buscando oportunidades para a sua carreira de atriz.