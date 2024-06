Ex-BBB Alane Dias revela que está ‘conhecendo melhor’ irmão do cantor Silva

A ex-BBB Alane Dias confirmou que está “conhecendo melhor” Lucas Silva, o irmão e empresário do cantor Silva. Os rumores sobre que o casal estaria junto começaram a circular nas redes sociais, no início do mês, após a paraense e Lucas publicarem fotos no mesmo cenário, em uma trilha no Espírito Santo. Alane, no entanto, afirmou que está focando na carreira profissional.

“Eu conheço o Lucas desde antes do programa, e agora a gente está se conhecendo mais profundamente”, disse Alane ao Extra.

Ao veículo, a paraense afirmou que não tem nada a esconder das pessoas e é muito convicta das coisas que faz. “E quando eu tiver namorando, eu vou falar, sem problema alguma. Mas a gente só esta se conhecendo mesmo”, acrescentou a ex-BBB.

Fora do programa, Alane comentou que está aprendendo a lidar bem com a exposição de sua vida pessoal. Os problemas atuais da ex-BBB é focar na vida profissional. “[...] Quando eu entrei no programa, percebi que as pessoas gostam muito de saber e o primeiro contato que elas têm de mim é a minha vida pessoal. Mas quero que elas conheçam a minha profissional a partir de agora", esclareceu a paraense.