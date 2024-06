Alane Dias encontra Gaby Amarantos no Prêmio da Música Brasileira: 'Pará no topo'; vídeo

A paraense Alane Dias, atriz, dançarina e ex-BBB, encontrou na noite desta quarta-feira, 12, com a cantora Gaby Amarantos durante a cerimônia do Prêmio da Música Brasileira (PMB). As duas exaltaram a cultura do Pará e Alane falou sobre a música "Me Libera", de autoria de Tony Guerra e Max Murilo, regravada pela cantora com a Banda Uó.

"Ela vai fazer a dancinha de 'Me Libera", disse Gaby. E Alane respondeu que vai fazer e marcar a cantora em suas redes sociais. "Eu cresci com essa música na minha cabeça. Agora, na voz dessa mulher, meu amor, tudo ficou muito melhor", elogiou a ex-BBB. "Pará no topo! Norte no topo!", disseram as duas.

A 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira (PMB), que ocorreu na última quarta-feira (12/06), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, teve a participação de dois paraenses entre os indicados: Mestre Damasceno e Gaby Amarantos. O mestre concorreu na categoria "Lançamento - Música Regional" com o álbum "Búfalo-Bumbá", realizado em colaboração com o grupo Nativos Marajoara e produzido por Léo Chermont e Guto Nunes. Mas o artista não conseguiu levar a premiação. Quem conquistou o título foi a pernambucana Lia de Itamaracá, com a canção ‘Dorme Pretinho’, produzida por Pupillo.

Já Gaby Amarantos foi indicada na categoria "Lançamento - Canção Popular" com a regravação de "Em plena lua de mel", uma parceria com o cantor pernambucano Romero Ferro. A paraense também não levou o prêmio para a casa. João Gomes conquistou a categoria com a canção “Raiz”.