Alane Dias atinge 4 milhões de seguidores no Instagram

A ex-BBB Alane Dias atingiu a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram nesta segunda-feira (15). A marca foi atingida em menos de 24h após sua saída do BBB 24, quando foi eliminada no Paredão do último domingo (14).

Legenda (Foto: Reprodução Instagram Alane)

A paraense tinha pouco mais de 3 milhões de seguidores antes de sair do reality e chegou aos 4 milhões nesta segunda-feira de maneira surpreendente e rápida.

Entre os 4 milhões de seguidores da bailarina há pessoas famosas, entre elas: Dira Paes, Gaby Amarantos, Gil do Vigor, João Vicente e os autores globais Gloria Perez e Daniel Ortiz.