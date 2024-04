Alane é eliminada do BBB 24: relembre a trajetória da paraense no programa

Alane Dias foi eliminada com 51,11% do Big Brother Brasil 24 neste domingo (14/04). Paraense de Belém, ela foi a participante do estado que conseguiu ir mais longe no programa. Ela saiu do reality show após disputa acirrada com Isabelle. Matteus teve a menor porcentagem de votos com 2,23%.

Desde que entrou na casa, a atriz está na lista de participantes mais seguidos e já alcançou o número de 3,5 milhões de seguidores no Instagram. Durante sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil, até agora, a bailarina de 25 anos protagonizou vários momentos marcantes.

VEJA MAIS

Em 98 dias na casa mais vigiada do Brasil, Alane ficou conhecida pelo público por falar com orgulho da cultura do seu estado. No BBB 24, ela dançou carimbó, falou do concurso Rainha das Rainhas, cantou clássicos do brega e citou pontos turísticos do Pará. A bailarina também protagonizou uma discussão com a confeiteira Fernanda, que repercutiu na internet e dividiu opiniões entre os internautas.

Confira a trajetória de Alane no BBB

Participante do Pará mais seguida e chegou ao top 4

Com mais de 3,5 milhões de seguidores, Alane já ultrapassou todos os outros paraenses que estiveram confinados ao longo das 24 edições do reality show. Além dos números nas redes sociais, a bailarina também conquistou outro feito: foi a participante representante do Estado a chegar mais longe no BBB e alcançou o top 4, dividido com Davi, Matteus e Isabelle.

Discussão com Fernanda

Uma cena que ganhou destaque durante a participação da atriz foi a discussão entre ela e a confeiteira Fernanda. A dupla ficou conhecida pela rivalidade dentro da casa. No dia em que tiveram o atrito que ganhou as redes sociais, a discussão iniciou após a representante de Niterói reclamar de uma fala de Alane durante o Sincerão.

Com isso, a paraense se irritou e reagiu às provocações da rival, que fez insinuações sobre o seu corpo e jeito. As duas rivais precisaram ser separadas, pois a situação se intensificou e Fernanda chegou a ironizar o "levantar de pernas" de Alane, passo feito por ela no concurso Rainha das Rainhas 2018.

Voltou do paredão antes do aniversário

Alane escapou do Paredão enfrentado com Davi e Michel quatro dias antes de comemorar 25 anos de vida. Nas redes sociais, vários fãs da paraense brincaram com o acontecimento e falaram que esse era o melhor presente que a atriz poderia receber.

Levou o Rainha das Rainhas para o confinamento

Desde que entrou na casa mais vigiada do Brasil, a paraense sempre falou sobre a importância do concurso de beleza e fantasia paraense na sua vida. Alane recebeu a faixa de campeã do RR em uma das dinâmicas do BBB e explicou aos outros confinados sobre o objeto de valor sentimental enviado por sua mãe.

Seguida por Glória Perez

A autora de novelas da TV Globo, que inclusive escreveu o folhetim “A Força Do Querer”, que se passou no Pará, seguiu a atriz paraense no Instagram. Alane é atriz e já falou da paixão pelo teatro durante o confinamento. Após a conta da jovem ser seguida por Perez, vários fãs já imaginaram e cogitaram a participação da BBB em uma próxima novela de autoria dela.

Usou acessórios que foram buscados pelo público

Assim como Juliette, Alane também teve seus adereços procurados fora da casa mais vigiada do Brasil. No confinamento, a paraense usou vários acessórios que chamaram a atenção do público, como os brincos da planta tamba-tajá, que fizeram sucesso nas redes sociais e, com a grande procura dos fãs, nos estabelecimentos ao redor de Belém.

Teve músicas dedicadas por compositores

A trajetória da bailarina que fala com orgulho da sua terra natal deu a Alane alguns presentes, como composições de artistas paraenses.

“Da Terra Do Tacacá”, escrita por Pedrinho Callado, Carol Costa e Bruna Amaral, fez sucesso na voz do cantor Lucas Moia e contagiou os paraenses ao falar sobre a participação da nortista dentro do BBB.

Ela, que sempre exaltou e relembrou os clássicos paraenses ao lado dos amigos de confinamento, também ganhou um brega para chamar de seu. O cantor Marquinho Pará criou a música “Dá-lhe Alane” para a BBB. O cantor nutriu uma admiração pela forma como a atriz fala com amor do Pará e a presenteou com um hit em tecnobrega.

Interpretou clássicos paraenses

Bruno e Trio, DJ’s de aparelhagens do Pará, Banda Fruto Sensual, Teddy Max, Wanderley Andrade e muitos outros artistas tiveram seus trabalhos citados pela Rainha das Rainhas dentro do BBB 24.

Ao longo dos meses, Alane cantou várias músicas conhecidas dos paraenses e viralizou nas redes sociais. Além disso, a bailarina de Belém também fazia questão de explicar aos amigos sobre a identidade cultural da cidade, falando sobre a história das aparelhagens e vários outros elementos que fazem parte da vida do paraense.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)