Dona Onete declara torcida a Alane e pede apoio para sister durante Festival Amazônia Sour, em Belém

Na noite deste sábado (13), durante sua apresentação no lançamento do “Festival Amazônia Sour”, na Estação das Docas, em Belém, Dona Onete declarou seu apoio a paraense Alane, participante do BBB 24 e pediu que os paraenses votem para que a bailarina, permaneça como finalista no programa.

"Não é todo mundo que tem coragem de mostrar o que tem na sua terra e ela tá sofrendo tantas aversões. Então, chega! Vote pra ela, pelo menos pelo terceiro lugar, mas que ela fique lá. Eu não conheço a menina, mas vejo eu ela tá sofrendo e ela tá representado a gente lá”, disse a artista.

Em outro vídeo, a cantora reforça o pedido para votar para tirar a manauara Isabelle e deixar Alane no programa: "Paraense que gosta de cultura e que preza o Pará, continue votando para a Isabelle sair. Fica Alane! Então, sai Isabelle... É votar pra ela sair", reforçou Dona Onete.