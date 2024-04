Com show de Dona Onete, Festival Amazônia Sour lança circuito de drinks em Belém

Uma boa notícia para os amantes de coquetéis! No dia 13 de abril (sábado), será realizado o “Brinde Amazônia Sour”, na Estação das Docas em Belém. O evento marca o lançamento do “Festival Amazônia Sour”, um circuito de drinks autorais amazônicos que acontecerá em mais de 30 bares da capital paraense entre os dias 18 e 28 de abril. O público no lançamento contará com shows de Dona Onete, Baile do Mestre Cupijó e outras atrações de música paraense e brasileira.

O Amazônia Sour é o primeiro festival de coquetelaria e cultura da Amazônia. O evento de lançamento traz ainda uma oportunidade para o público brindar à diversidade e à criatividade da coquetelaria regional enquanto curtem as apresentações musicais de artistas poderosos como Dona Onete, Baile do Mestre Cupijó e sets dos DJs Nuts, Luísa Viscardi, Ananindeusa e Bernardo Pinheiro.

Festival Amazônia Sour

Entre 18 e 28 de abril, Belém vai viver uma experiência inédita. O circuito de coquetelaria vai formar uma rota de opções de bebidas, comidas e lazer. Bares e restaurantes de Belém e região metropolitana apresentarão, cada um, dois coquetéis: um alcóolico e outro sem álcool (ambos preparados com ingredientes amazônicos).

Segundo indaga o idealizador do Festival Amazônia Sour, Yvens Penna, “temos uma gastronomia de destaque. Por que não seguir o mesmo caminho com uma Coquetelaria Amazônica, tão marcante quanto nossa culinária?”. E a partir dessa ideia, nasceu o projeto. Em seu primeiro ato, a iniciativa, que é considerada promissora pelos empreendedores locais, capacitou 130 profissionais da indústria da hospitalidade em Belém em uma oficina com o premiado mixologista Marco de la Roche em fevereiro.

Ainda segundo Penna, “Hh um potencial imenso na combinação entre boas práticas globais de coquetelaria e a extensa variedade de ingredientes como frutas, folhas e sementes da Amazônia. Temos todos os ingredientes humanos e naturais necessários para estimular e construir uma cena de coquetelaria por aqui e fazer dela um bom negócio para todos", destacou.

A ideia é oferecer em Belém uma programação sazonal, que se apresente em diversas frentes. “A qualificação de produtores e da mão de obra é essencial, mas o propósito do ‘Amazônia Sour’ vai além disso. Queremos conectar esta coquetelaria com identidade amazônica a outros mercados representativos da nossa região (como turismo, gastronomia e cultura) e explorar possibilidades”, concluiu o idealizador.

O Amazônia Sour é o primeiro festival de coquetelaria e cultura da Amazônia. É realizado via Lei Semear (Governo do Pará), com patrocínio da Claro, Sococo e Sebrae (PA), parceria da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Pará (Abrasel/PA) e Universidade da Amazônia (UNAMA), promoção da TV Liberal, apoio da Learning for Life, Centeno Nascimento Pinheiro Almeida & Graim Advogados, Cachaça Indiazinha e Amazônia Tropical Gin de Jambu e apoio cultural da SEMEAR, Secretaria de Turismo e Governo do Pará.

Agende-se

“Brinde Amazônia Sour (Festival Amazônia Sour)”

Data: 13/04

Hora: de 15h a 0h

Local: Estação das Docas (Boulevard Castilhos França, S/n, Armazém 3 - Galpão Boulevard das Feiras, Campina).

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/festival-amazonia-sour-2024/2385989 - valor da entrada: R$100 (clientes Claro Clube pagam R$40).