Lançamento de álbum do Baile do Mestre Cupijó contará com Dona Onete

A banda “Baile do Mestre Cupijó”, formada por músicos que brilham nos palcos paraenses para tocar músicas do Mestre Cupijó, fará um show de lançamento do primeiro disco de estúdio junto com convidados especiais. Uma das grandes convidadas da noite será Dona Onete.

A festa ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 16, na Casa Apoena, localizada na rua São Boaventura, n° 171, a partir de 20h. O evento ainda terá abertura da banda Layse e Os Sinceros. O show principal da noite terá a participação especial de Dona Onete, Felipe Cordeiro, DJ Waldo Squash, Aqno e Júlia Passos.

A Rainha do Carimbó Chamegado deixou seu recado. “Eu estou nessa parada muito maravilhosa em homenagem a este grande músico. Conto com vocês na Casa Apoena dia 16/2, a presença de vocês é muito importante. Vamos valorizar as coisas da nossa cultura nessa festa linda. Tô doida pra ver vocês dançando lá!”, disse Dona Onete.

álbum, que tem o mesmo nome da banda, foi lançado no último dia 9 com 15 versões de obras do cametaense. Entre elas, “Caboclinha do Igapó” (com participação de Dona Onete), “Morena do Rio Mutuacá” (com Felipe Cordeiro e DJ Waldo Squash) e “Pra Dançar Meu Siriá”.

Também foi lançado um videoclipe para a música “Caboclinha do Igapó”, que mostra o grupo tocando ao vivo junto com Dona Onete em um show que foi registrado em vídeo (e será lançado na íntegra em abril).

A alegria e a ancestralidade das músicas antigas do Mestre Cupijó ganham uma cara nova com o trabalho de músicos talentosos que já se apresentaram várias vezes com outros grandes nomes da música local.

O projeto tem direção musical de JP Cavalcante, que também contribuiu com os arranjos junto a Daniel Serrão (que assina a produção musical). Os dois já foram membros da banda da Dona Onete.

A banda é formada por Marcos Sarrazin (sax tenor), Felipe Ricardo (sax alto), Handel Alcântara (trompete), Lulu Bone (trombone), JP Cavalcante (voz e maracas), Kleyton Silva (voz), Danilo Rosa (guitarra), Renata Beckman (banjo), Luan Lacerda (baixo) Rafael Barros (percussão: trio de congas / curimbó / surdo) e Adriano Souza (bateria).

SOBRE O MESTRE CUPIJÓ

Joaquim Castro, o Mestre Cupijó, morou em Cametá e foi advogado, mas desistiu dos processos para se dedicar às partituras. Buscando inspiração em ritmos tradicionais como o Siriá, o Banguê e até mesmo o Mambo, Cupijó construiu um repertório musical vasto, acrescentando muito na cultura da região do Baixo Tocantins através de uma ousada combinação de ritmos ancestrais com instrumentos de sopro.

E foi justamente essa junção que o tornou conhecido por reinventar o Siriá. O Mestre nunca saiu do Pará e morreu em 2012, com sua obra pouco sistematizada e divulgada.

Com raízes profundas no Norte do Brasil, o Mestre Cupijó trouxe inovação e genialidade à música regional. O Baile, herdeiro de seu legado, não só celebra, mas eleva essa tradição. Eles lançam essas músicas para manter viva a chama da musicalidade autêntica da região, como guardiões de um som que transcende gerações.

SERVIÇO: Show de lançamento do álbum “Baile do Mestre Cupijó”, com participação de Dona Onete, Felipe Cordeiro, DJ Waldo Squash, Aqno e Júlia Passos

Data: 16/02

Local: Casa Apoena (R. São Boaventura, 171)

Horário: a partir de 20h.

Clique no link para comprar os ingressos