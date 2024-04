Paraenses vão às ruas torcer por Alane no BBB 24, com ou sem chuva em Belém

Mesmo sob chuva, os paraenses não perderam a animação para ir às ruas torcer por Alane, que enfrenta o último Paredão do Big Brother Brasil 24, ao lado de Isabelle e Matteus, na noite deste domingo (14/04). A Prefeitura de Belém organizou uma transmissão pública do reality show no Boulevard da Gastronomia, no bairro da Campina. Lá, o público aproveitou para se concentrar e apoiar a bailarina, votando para que ela permaneça na casa e vá para a Grande Final.

Para deixar o público animado até a hora do programa, que começará após o Fantástico, a partir das 23h, artistas da casa foram convidados a se apresentar, como Keyla, Fruto Sensual e MC Dourado. Ao som da música produzida no Estado, os presentes votavam pela volta da bailarina e se divertiam.

Torcida na expectativa para assistir ao telão com a exibição do BBB 24 (Carmem Helena / O Liberal)

O universitário Bruno Mesquita, de 23 anos, é morador de Ananindeua e disse estar muito ansioso para o início do programa, mas também muito confiante na permanência da sister na casa. Além de ter passado o dia votando, ele também quis vir pessoalmente para emanar energias positivas para a representante do Pará. “Puxei mutirão com amigos e minha família. Tenho certeza que ela vai passar e ir para a final”, declarou.

Assistente administrativa Thaylene de Farias (Carmem Helena / O Liberal)

Thaylene de Farias, de 31 anos, acredita que Alane irá conseguir sair ilesa do Paredão e ser a primeira paraense entrar na história do programa, estando na final do BBB. A assistente administrativo afirmou que a sister merecer estar na final pode não ter medo de se posicionar. “Mesmo contra camarote, ela não ‘deitou’ e conseguiu mostrar a força de uma mulher paraense”, declarou a moradora do bairro do Marco.

Socióloga Ellana Silva (Carmem Helena / O Liberal)

A socióloga Ellana Silva, de 31 anos, saiu do distrito de Icoaraci para acompanhar o telão com a exibição do programa no bairro da Campina. Para ela, Alane merece ficar por ter representando o Estado lindamente em rede nacional. Ela disse que o momento é único e elogiou a trajetória de Alane, classificando como “humana”, onde em alguns momentos a paraense enfrentou desafios, mas soube se superar. “Jamais iria perder esse vento, porque paraense tem que apoiar paraense”, acrescentou.