Manaus registra apagão neste domingo (14/04); torcidas de Alane e Isabelle reagem

Vários pontos da cidade de Manaus, no estado do Amazonas, estão sem energia elétrica desde o início da tarde deste domingo (14/04). Após uma queda de energia ocorrida por volta das 14h, bairros como Parque 10, São Francisco, Praça 14, Japiim 2, Parque das Laranjeiras, Flores, Alvorada, Ponta Negra, Belvedere, Coroado enfrentam a falta de luz. O problema ocorre em dia de paredão decisivo no Big Brother Brasil 2024, quando a manauara Isabelle Nogueira e a paraense Alane Dias se enfrentam para garantir uma vaga na final do reality.

Nas redes sociais, internautas reagiram e comentaram sobre o caso: “Até o Amazonas é #ForaIsabelle”, “Eu choro”, “O Pará não brinca de disputar”, “Que só volte hoje depois do BBB”, O bom paraense fala o quê? Bem feito”, escreveram em um perfil no Instagram. Os amazonenses também foram até uma publicação da concessionária de energia local e pediram providências: “Tão cortando a energia pra gente não votar na Alane, né?”, questionou um internauta. “Tá demorando muito já. Tô morrendo de calor e preciso votar na Alane”, disse outra.

O que diz a Amazonas Energia?

Segundo aviso da Amazonas Energia pelas redes sociais, bairros como Educados, Lírio do Vale, Centro, Distrito Industrial I, Jorge Texeira e Cidade Nova receberiam manutenção programada, desde às 9h até às 16h30. No entanto, a ausência de fornecimento de energia iniciou durante ​à tarde.

Usuários das redes sociais também relatam instabilidade no serviço de internet e de telefonia. Clientes da operadora Claro são uns dos que enfrentam dificuldades em trafegar dados móveis e utilizar a internet, devido às falhas.

Em nota, a concessionária informou que aconteceu, às 13h56 desta tarde, um desligamento intempestivo da linha de transmissão que pertence à empresa transmissora. As Zonas Centro-Oeste, Sul, Centro-Sul e parte da Zona Norte da capital foram afetadas.​

Além dos bairros de Manaus, cidades como Iranduba e Manacapuru, no interior do Amazonas, também enfrentam problemas no fornecimento de luz.

No momento, a Amazonas Energia aguarda autorização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para ​restabelecer o sistema. Com informações do g1 Amazonas.