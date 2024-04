Antes do Re-Pa, telão do Mangueirão exibe foto de Alane, que disputa vaga na final do BBB; veja

Enquanto Clube do Remo e Paysandu se aproximam da decisão do título do Campeonato Paraense, outra representante do estado também vem ganhando espaço no coração da torcida. A paraense Alane, que está na reta final do Big Brother Brasil, teve uma foto exibida no telão do estádio, um pouco antes da bola rolar.

A paraense é uma das quatro finalistas da edição deste ano e, ao lado de Isabelle e Matteus, disputa uma vaga na final do programa, que já tem a presença do baiano Davi. Veja:

