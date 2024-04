Trajetória de Alane no BBB 24: ex-BBBs apontam que bailaria deve ser finalista

A final do Big Brother Brasil (BBB) 24 está se aproximando! Neste domingo (14/04), o último da edição, Alane, Matteus e Isabelle disputam uma vaga no TOP 3 do programa, que pode levar a premiação milionária. Caso consiga ficar no jogo pela votação do público, a bailarina faz história no BBB ao se tornar a primeira paraense finalista. Pensando nisso, o Grupo Liberal conversou com ex-BBBs conterrâneos de Alane para analisar a trajetória da sister.

VEJA MAIS

Marcus Vinícius, que participou do BBB 24, afirmou estar na torcida pela colega e destacou a importância de ter representatividade no programa. "Eu espero muito que ela não saia, mas é um Paredão muito difícil”, comentou o comissário de voo, referindo-se à disputa acirrada com concorrentes considerados favoritos.

Marcus Vinicius (Foto/Igor Mota/O Liberal)

O ex-brother gostaria de ver uma final com Alane e Isabelle, as únicas nortistas até então, dentro da casa. Ele se demonstrou otimista em relação à permanência da paraense, destacando sua torcida fiel e a importância da presença dela na casa como um marco histórico na edição: “Fiquei muito feliz de ver ela chegando nesse TOP 4. Realmente marcou! Quando se falar de Alane, vão lembrar dela por causa disso”, afirmou.

Sobre a trajetória de Alane, Marcus enfatizou que ela conseguiu cumprir sua missão de representar o Norte, compartilhando curiosidades e dando voz à riqueza cultural da região.

“Ela foi exatamente aquilo no vídeo de apresentação dela; que queria mostrar o Pará, quem era ela. Acho que ela mostrou a pessoa que é, a história de vida, a nossa cultura. Foi lindo ver! E repercutiu muito bem aqui fora, muita gente ama a Alane e quer o bem dela”, declarou o ex-BBB.

Marcus também mencionou a visibilidade que a amiga vem ganhando fora da casa, incluindo o interesse da escritora de novelas Glória Perez, o que pode abrir portas para novas oportunidades na carreira de atriz de Alane.

"Eu não dou nem um ano para ela estar em um projeto da Globo. Potencial ela tem", apostou Marcus em relação ao futuro profissional da sister.

Thaís Macedo foi uma das primeiras participantes paraenses no BBB. (Divulgação / Arquivo Pessoal)

A psicóloga Thaís Macedo foi a primeira paraense a entrar no BBB, na sexta edição. Ela reforçou que Alane trouxe o Estado para dentro da casa de forma “brilhante e impecável” por meio da música, danças, roupas, acessórios e a crença.

“O BBB deve ser vivido intensamente, com foco, garra e determinação, além de um bom emocional com toda certa, ela desenvolveu isso ao longo do programa. Estou muito feliz por ela e por sua trajetória, certamente vai brilhar quando sair e torço muito por isso. Que ela saiba aproveitar cada oportunidade”, enfatizou Macedo.

Thaís diz ter se sentido representada pela conterrânea dentro do programa. Intitulando Alane como uma jovem de opinião formada, mesmo sendo tão nova, a psicóloga afirmou que a bailarina teve uma trajetória digna de finalista.

“E me emocionei em diversos momentos com ela. Mas no dia em que cortaram a cartinha da mãe, fiquei muito emocionada, só lamento ser tão ruim nas provas”, pontuou.

Mirla Prado (Divulgação)

A ex-BBB e youtuber Mirla Prado, a quarta paraense a ir mais longe na nona edição do reality, destacou a inteligência e a perspicácia de Alane em compreender a importância da regionalidade em sua jornada no programa. "Ela é tão inteligente que entendeu que isso ia contar muito a favor dela", afirmou.

Mirla também refletiu sobre a questão da falta de valorização dos próprios moradores de sua região. "Um pouco importante é porque as pessoas puderam conhecer mais da nossa região. Já que a gente é tão desvalorizado, já que a gente é tão menos prezado pelo resto do Brasil", comentou, destacando como Alane soube aproveitar essa oportunidade para se conectar com o público e construir sua trajetória no programa.

Ao falar sobre as chances de vitória de Alane, Mirla expressou confiança no potencial da participante, destacando que ela "tem tudo para ganhar".