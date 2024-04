Isabelle lidera votos para eliminação neste domingo (14/04), aponta Enquete UOL BBB

O Big Brother Brasil 24 está na reta final e a disputa para quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil está acirrada. Alane, Isabelle e Matteus estão no paredão após Davi vencer a última prova de resistência.

Segundo a enquete mais atualizada da UOL, a disputa está entre as duas participantes do Norte, Alane e Isabelle. A cunhã aparece com 49,26% enquanto a paraense Alane está com 46,21%.

Já Matteus está com o seu lugar garantido na final do programa, aparecendo com apenas 4,54% dos votos.

