BBB 24: Postura de Davi com Alane após Prova do Finalista é criticada nas redes sociais

Após a conclusão da Prova do Finalista do Big Brother Brasil 24, na manhã desta sexta-feira (12/04), usuários nas redes sociais apontaram uma conduta desrespeitosa por parte do participante Davi, que venceu a prova em uma disputa de cerca de 10 horas de resistência contra Alane.

Assim que saíram da local da prova e voltaram para a casa do BBB 24, o baiano saiu correndo gritando e comemorando a sua classificação para a final do reality. Já Alane, caiu em prantos no gramado da casa e chorou muito pela derrota.

Alguns internautas se incomodaram com a postura de Davi, afirmando que o baiano foi insensível com a aliada, já que não prestou apoio à paraense enquanto ela estava visivelmente abalada.

“Não tem UMA alma viva que consiga me convencer que esse homem é do bem! Ele sequer deu um abraço nela”, disse um usuário.

“Só não é o pior vencedor da história porque Paula e Artur existem”, comentou outro perfil.

“Ele é uma pessoa maldosa. Sempre foi, uma pena só enxergarem isso agora. Mas, ainda dá tempo de fazer outro campeão ou campeã”, argumentou uma usuária.