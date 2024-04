BBB 24: Alane canta músicas de artistas paraenses durante a Prova do Finalista

Após mais de 9 horas na Prova do Finalista do BBB 24, Alane segue resistindo contra Davi para vencer a disputa e garantir sua vaga na final do reality. Em um certo momento da prova, Alane passou a cantar alguns sucessos de cantoras paraenses, como uma forma de ganhar força para continuar resistindo.

A Bailarina cantou a música ‘Banzeiro’, da cantora Dona Onete e também ‘Eu Sou de Lá’, de Fafá de Belém.

Durante toda a sua participação no reality, Alane sempre demonstrou ser apaixonada pelas músicas paraenses, incluindo canções de tecnobrega e composições de Joelma do Calypso.