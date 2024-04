Última prova do BBB 24 é de resistência e coloca vencedor direto na final do programa

Nesta quinta-feira (11), após a eliminação da Beatriz, foi iniciada a última prova do BBB 24. A disputa de resistência vai colocar o participante direto na final do reality, além disso, o vencedor ainda fatura um carro 0 km. Os três brothers que sobraram vão direto para uma votação. A prova começou às 23h45.

Seguem no Top 4 do reality: Alane, Davi, Isabelle e Matteus.

VEJA MAIS

Como é a última prova do BBB 24?

Em pé segurando uma plataforma giratória, na última prova do BBB 24, cada jogador dever permanecer o tempo todo no local segurando um disco com ao menos uma das mãos. Se o disco cair, o brother é eliminado. Vence a prova e se torna finalista do BBB 24 quem resistir mais tempo.

Vale lembrar, que cada brother veste uma roupa pesada com franjas e eles ainda precisam lidar com água, sabão e vento enquanto giram na plataforma.

Quem já saiu da última prova do BBB 24?

A última prova do reality iniciou um pouco antes da meia-noite desta quita-feira (11). Até 00h10 ninguém havia sido eliminado.