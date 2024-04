Alane é a primeira paraense na história do BBB a chegar no top 4

Alane já fez história no Big Brother Brasil (BBB). Ao alcançar o top 4, a bailarina é a paraense que mais foi longe no jogo. Como Alane não está no paredão deste dia 11 de abril, ela e Matteus já estão entre os quatro últimos participantes do BBB 24.

O BBB 24 também foi o primeiro a contar com dois paraenses na mesma edição. Além de Alane, a edição deste ano teve a participação de Marcos Vinícius.

Antes de Alane, a recordista paraense tinha sido Kamilla Salgado na 13ª edição, a miss saiu apenas no décimo paredão naquela edição em que foram confinadas 17 pessoas. Antes mesmo de entrar na casa, ela disputou a preferência do público na Casa de Vidro, o que significa que resistiu a 10 votações. Ela foi eliminada com 68% dos votos do público, em paredão triplo.

O paraense Diego Sabádo chegou até o oitavo paredão do BBB 18. Desafeto da favorita Gleici Damasceno, Diego foi eliminado com 81,09%. O que o tornou o paraense com maior porcentagem de eliminação. Ele tentou ser estrategista, mas foi eliminado com grande rejeição. Ele demonstrou racionalidade na leitura de jogo, com destaque para o episódio da volta de Gleici Damasceno do paredão falso. Ele ainda chegou a se livrar de três idas a paredões.

A advogada Mirla Prado agora é a quarta paraense a ir mais longe no reality, que tinha 18 participantes. Ela foi a sétima eliminada do BBB 9, como 66% dos votos.

Thaís Macedo, a primeira paraense a entrar no Big Brother Brasil, deixou o programa no sexto. Thais recebeu 57% dos votos, no BBB 6. Nessa edição disputaram o jogo apenas 14 participantes.

Paula Freitas no BBB 23 sobreviveu até o quarto paredão no ano passado. A biomédica foi eliminada com 72,5% dos votos.

Considerado uma das melhores edições da história - o BBB 20, um dos participantes foi o ex-jogador de futebol Hadson Nery. Hadbala teve o menor tempo de permanência no Big Brother Brasil. O paraense foi eliminado no terceiro paredão. Hadson deixou o programa com 79,71% dos votos, em paredão duplo com o amigo de confinamento Felipe Prior.