Beatriz deixa o BBB 24 com 82,61% dos votos e crise de choro toma conta da despedida

A penúltima confinada a deixar o BBB 24, nesta quinta-feira (11), foi a vendedora Beatriz. Ela enfrentou Davi e Isabelle no Paredão de número 20 desta edição. Essa foi certamente a berlinda mais discutida de todas até o momento, muitos internautas se posicionaram sobre o fato de Beatriz estar na final caso não estivesse nessa disputa.

A paulistana saiu do reality com 82,61%, contra 7,53% de Davi e 9,86%e Isabelle. "Você foi no Paredão errado. Te amo. Você é campeã desse programa, amiga. Você está no Paredão errado, tipo Gil. Você vai brilhar muito", disse Alane, ao se despedir da parceira. "Eu te amo muito. Dia 16", afirma Beatriz.

Já fora da casa, ao encontrar Tadeu Schmidt, ela se jogou sobre o apresentador e ambos acabaram indo ao chão.

Caçula de cinco irmãos, Beatriz nasceu em Guarulhos (SP) e sua trajetória no BBB 24 foi marcada pela intensidade. Participou com uma energia ímpar de todos os shows e dinâmicas da casa, e chegou inclusive a repetir diversas vezes que estava feliz e não ia mudar isso.

Formada em Teatro, Beatriz trabalha como vendedora de rua e camelô, mas também já foi babá e modelo fotográfica.

Fora do reality, sua espontaneidade fez com que ela se tornasse uma das primeiras pipocas da edição a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, juntamente com Davi. Hoje já são mais de 4 milhões de pessoas seguindo Bia só em uma rede social.