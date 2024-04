Após festa no BBB 24, Beatriz sente falta da música 'Tá Escrito' e teme eliminação

Após a festa de ontem (10) no BBB 24, Beatriz ficou preocupada com a ausência da música "Tá Escrito" e desabafou com a amiga Alane. Fã de Xande de Pilares, a ex-vendedora do Brás atribuiu a ausência do samba ao favoritismo de Davi, temendo a eliminação na noite desta quinta-feira. "Amiga, não tocou 'Tá Escrito'. É a minha última festa", disse Bia.

Em seguida, a paraense tentou acalmar a ex-vendedora, pedindo para ela parar de pensar no assunto. Alane também lembrou a aliada de que tocou a música de todos os confinados durante a festa. A paulista então disse para Alane que Davi pode ser o favorito da edição.

"Do Davi tocou mais de uma [música]. Ele pode ser o favorito", retrucou Beatriz. "Então, é ele [Davi] que vai sair. Seguindo a lógica, quem tem mais músicas tocadas, sai", contou a Rainha das Rainhas.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)