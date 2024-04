BBB 24: Enquete parcial aponta que participante pode sair hoje com mais de 70% dos votos

O 20º Paredão do BBB 24 será concluído na noite desta quinta-feira (11). Davi, Beatriz e Isabelle disputam a preferência do público para continuar no reality.

VEJA MAIS:

Uma enquete realizada pelo UOL mostra a porcentagem parcial de votos que o público está depositando para eliminar um dos três participantes.

De acordo com a parcial, Beatriz é a favorita para sair hoje, com 71,75% dos votos do público. O número de rejeição da sister aumentou de quarta para quinta-feira.

Por outro lado, Davi e Isabelle seguem com menos votos na enquete. O Baiano possui 19,66%, de acordo com valores da enquete na manhã de hoje.

Já a amazonense, segue com apenas 8,59% dos votos, sendo a menos votada pelo público para sair neste Paredão.