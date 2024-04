BBB 24: Após broncas da produção, Beatriz faz outro look com item inusitado

Depois de usar casca de banana e de laranja, Beatriz decidiu criar um vestido com sacos de lixo nesta quarta-feira (10), no Big Brother Brasil 24. Mais cedo, a sister havia dito para Alane que estava pretendendo fazer a peça com os sacos. A paraense apoiou a amiga, que se aventurou na iniciativa de produzir looks mais uma vez.

Anteriormente, Beatriz havia utilizado cascas de frutas para criar suas peças. Durante um desfile realizado do lado de fora da casa, Tadeu chamou sua atenção para o perigo de usar algo cítrico, como a casca de laranja, em contato com a pele.

Mesmo após o alerta de Tadeu, Beatriz repetiu o feito. Desta vez, optou por usar cascas de banana em uma de suas peças. Como já havia sido advertida anteriormente, ela foi punida pela produção do programa e teve uma dedução de 500 estalecas.

Nesta quarta, enquanto confeccionava o vestido, Beatriz não recebeu nenhuma advertência. Utilizou um saco de lixo verde encontrado no banheiro e, após mostrar o resultado para Isabelle e Alane, fez a sua maquiagem.