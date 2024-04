BBB 24: Beatriz coloca a casa no 'Tá com Nada' após receber punição gravíssima; vídeo

No Big Brother Brasil 24, Beatriz colocou a casa inteira no 'Tá com Nada' após receber uma punição gravíssima na tarde desta quinta-feira (04). A sister perdeu 500 estalecas após customizar e utilizar um biquíni com cascas de bananas, mesmo sendo alertada por tadeu Schimidt, no programa ao vivo da última segunda-feira (1), sobre os perigos do contato de frutas com a pele, quando utilizava um sutiã com cascas de laranjas.

Desta vez, Beatriz resolveu criar um top a base de cascas de banana. A produção, por sua vez, advertiu a sister: "Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixa-las em contato com a pele. A senhora vai receber um punição gravíssima, menos 500 estalecas".

Com a punição, a casa do BBB entra novamente para o "Tá com Nada", onde recebem apenas alimentos básicos (como feijão e goiabada) para se alimentarem.

Os rivais da comerciante se irritaram com a punição. "Fico muito put*. Tenho vontade de ir lá e falar um monte", disse Giovanna. Lucas reclamou sobre os aliados da sister não a terem impedido de criar a peça de roupa com frutas. "Acho que eles não vão passar a mão não", disse MC Bin Laden.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Rayanne Bulhões)