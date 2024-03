BBB 24: Brothers da Xepa planejam comer a comida do VIP e deixar todos no 'Tá com Nada'

Após a dinâmica do Sincerão na segunda-feira (26), a casa do Big Brother Brasil 24 está em clima de rebelião. Revoltados com as escolhas da dinâmica, os brothers da Xepa organizaram um plano para colocar todos os moradores no Tá com Nada e comer a comida do VIP.

Tudo começou com o aniversário de Rodriguinho. Os brothers acreditavam que haveria um bolo feito pelo VIP, mas o pagodeiro, chateado com os colegas, disse que não ia aceitar. "Posso dar uma sugestão?", diz Pitel. "Eu como o bolo?", pergunta Rodriguinho. "E vai todo mundo para o Tá com Nada", dispara Pitel.

Lucas Henrique, MC Bin Laden e Michel embarcam na ideia da sister e afirmam que também comerão o bolo. Yasmin também chega no Quarto Gnomo e se anima com o plano.

A gente vai fazer uma coisa. A gente vai para o Tá com Nada. Hoje de madrugada quando eles dormirem vai todo mundo comer a cozinha", afirma Pitel. "Por causa do aniversário do Rodriguinho. Você anima?", questiona Michel. "Óbvio, estou querendo fazer isso há um tempão", comemora Yasmin.

No entanto, Rodriguinho se recusou a seguir com o plano. "Vocês não estão pensando, estão agindo na emoção", disse ele. "É seu aniversário, tem que comemorar", rebateu MC Bin Laden. "Então é meu aniversário, não vamos fazer nada", respondeu o pagodeiro.

Leidy, que descobriu o plano, contou para a Líder Beatriz, que reagiu com indignação. "Eu vou bater panela e ninguém vai dormir. Eu jamais faria com alguém", disse Bia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)