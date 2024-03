BBB 24: Sincerão tem alvos e tintas coloridas jogadas nas cabeças dos brothers

Nesta segunda-feira (26), o Sincerão do Big Brother Brasil 24 promoveu uma dinâmica que escolhia quem o participante "Protege", "Despreza" e está "Fora do Jogo". Participaram os Emparedados, Líder e Anjo.

Os cinco ficaram dentro da casa, sem saber o que estava ocorrendo, e os demais participantes foram para o gramado. Quem recebe o alvo de Protegido recebe do Dummy um capacete, o Desprezado uma gosma amarela jogada na sua cabeça e o Fora do Jogo uma gosma vermelha.

O Sincerão foi inspirado no filme "Carrie - A Estranha". A referência é a cena do longa em que Carrie, no baile de formatura, tem um balde de sangue de porco jogado na sua cabeça.

VEJA MAIS

A Líder Beatriz foi a primeira a participar da dinâmica. Ela diz proteger Alane, desprezar Giovanna e querer Pitel fora do jogo.

Michel foi o segundo da dinâmica. Ele escolheu Raquele como protegida, Davi como desprezada e MC Bin como fora do jogo.

A emparedada Fernanda, colocou Pitel como protegida e Davi como desprezado, e disse querer Leidy Elin fora do jogo.

O outro emparedado Lucas Henrique escolheu Leidy Elin como protegida, Isabelle como desprezada e Davi para fora do jogo. Já o último brother que está no Paredão, Rodriguinho, disse proteger Pitel, os demais escolhidos foram iguais ao de Lucas.

REVIRAVOLTA

Como Isabelle e Davi foram os mais desprezados pelos cinco primeiros participantes, eles escolheram Rodriguinho para ser desprezado. O cantor recebeu um banho de tinta amarela.

Davi ainda escolher Michel para estar fora do jogo, já que o baiano recebeu dois sinais vermelhos.