BBB 24: Boninho dá spoiler de Sincerão da semana: 'Vai deixar muita gente brava'

O diretor do BBB, Boninho, usou seu perfil nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (6) para dar spoiler do Sincerão do programa de hoje, que acontecerá logo mais. "Alguém já ouviu falar do filme "Carrie - A Estranha?". 'Filmaço' de terror. Sincerão dessa semana tem um pouquinho disso. Só esperar pra ver", disse para aguçar a curiosidade dos internautas. No filme, a personagem leva balde de tinta em sua cabeça.

Veja o vídeo:

Na legenda, o Big Boss deu mais detalhes sobre a dinâmica. "Então, o Sincerão vem caprichado! Tá bom de ver. Vai falar de alianças, mas vai deixar muita gente brava", continuou na publicação.