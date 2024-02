BBB 24: Marcus Vinicius comenta jogo de Rodriguinho em entrevista exclusiva: ‘Falas horríveis’

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Marcus Vinicius comentou sobre a participação de Rodriguinho, que está no paredão desta semana, dentro da casa mais vigiada do Brasil. Após sua eliminação do BBB, o paraense de 30 anos assistiu várias cenas da casa e disse ter ficado surpreso ao ver que o cantor de pagode falava mal de todos os outros participantes do confinamento.

Mesmo após ver cenas gravadas de vários episódios que aconteceram dentro da casa, Marcus não está decepcionado com os outros brothers. Segundo ele, mesmo chocado com Rodriguinho, ele já esperava que alguns confinados tivessem atitudes negativas no reality show.

"Eu meio que já esperava, tanto que as pessoas que critiquei, eu falava: 'olha, está errado isso aqui, cara. Para com isso, chega'. Sempre fui de falar o que pensava e sabia que essas pessoas que estavam falando coisas erradas, estavam erradas", contou.

Marcus conta que não gostava de" fechar os olhos" para os comportamentos errados das pessoas, próximas ou não a ele. Para o comissário, os integrantes do quarto Gnomo são piores do que ele imaginava, especialmente o cantor Rodriguinho.

"O Rodriguinho é uma pessoa que… fiquei pensando: 'caramba, o cara se mostrava 'paradão', mas tava 'metendo o pau na galera', em geral'. Tava falando coisas horríveis sobre as pessoas, e eu fiquei assim [surpreso]. Mas eu também não esperava muita coisa, porque eu não tinha muita relação com ele", revela o paraense.

Bate-Papo BBB e dinâmica com Ana Clara

Após a saída do programa, Marcus participou do "Bate-papo BBB". Durante o quadro, foi mostrado ao eliminado o vídeo do momento em que Rodriguinho, Fernanda e Pitel conversam sobre a indicação ao Paredão. Ao ver as imagens, o ator ficou chocado ao ver que o cantor estava unindo votos contra ele e, durante a formação do Paredão, garantiu que não queria ter votado no paraense.

"Rodriguinho pede desculpas para todo mundo depois. Me chamou: 'Não, cara, você é bacana, não queria votar em você'. Que sonso! O Rodriguinho fala que não está no 'negócio', mas ele tá está ali, arquitetando número de votos e tudo mais", desabafou.

Já no "BBB - A Eliminação", o artista participou de outra dinâmica com a apresentadora Ana Clara. Na ocasião, Marcus Vinicius deveria escolher pessoas que davam "preguiça" dentro do programa e decidiu colocar Rodriguinho por achar que o pagodeiro estava "a passeio" no confinamento.

"Eu tenho preguiça, cara, do Rodriguinho. É tudo referente ao jogo. A todo momento ele demonstra que quer sair, depois vai lá e pede o monstro para mostrar que não quer sair. Tem atitudes de uma pessoa que 'tanto faz'. Sinto um pouco de desrespeito até com as dinâmicas, as ações, as festas do programa", explicou.

Sem mágoas

Fora do jogo, o ator garante que as coisas serão diferentes e os acontecimentos na casa ficarão no passado. Marcus vai encontrar todos após o fim do reality e conversar pera solucionar possíveis desentendimentos.

"Algumas pessoas ali eu não seria próximo na minha vida aqui fora, mas se a gente for próximo aqui, está tudo bem. Eu vou encontrar todo mundo que passou pelo programa e vou dizer: 'vamos conversar numa boa e está tudo certo.'"

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)