BBB 24: Marcus Vinicius fala sobre amor por Belém e revela novos planos para a carreira

Marcus Vinicius deixou o Big Brother Brasil na última semana e já está focado nos novos planos para a carreira. Após deixar o reality show no 8º paredão do confinamento, com 84,86% dos votos, o comissário de voo de 30 anos revelou que não pretende seguir na profissão e quer explorar o lado artístico, no teatro e na comunicação, como apresentador.

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, Marcus falou sobre a paixão pela cultura paraense e declarou estar focado nos seus novos planos. Logo após deixar o confinamento, o ex-integrante do time pipoca participou de vários programas da TV Globo e recebeu vários elogios nas redes sociais pelo seu desempenho na área do entretenimento, especificamente como apresentador.

"O trabalho, a necessidade de ter uma vida financeira tranquila, de ter recursos, me fez sair muito cedo de Belém. Isso me doía muito, ter me desligado de alguma forma um pouco da minha cultura que sou apaixonado. Eu me inscrevi bastante tempo [para o BBB] e eu queria muito chegar até o final. Eu queria muito viver o Big Brother, a experiência foi um sonho realizado", disse.

Para ajudar financeiramente a família, ele saiu de casa ainda jovem para trabalhar, o que o impediu de trabalhar com o que, de fato, gostava. Agora, seguindo o coração, Marcus quer trilhar a carreira de apresentador e disse que esse é um conselho de várias pessoas que aparecem em seu caminho.

"Todo mundo que encontro na rua, nos bastidores, fala isso [para ser apresentador], então acho que eu vou seguir um pouco nessa linha agora, mas a atuação está no meu coração também. Agora vou focar mais nessa parte de colocar para jogo aquela pessoa que o público viu no programa e gostou. Vou mostrar um pouco mais de mim, do Marcus. Eu vou estudar para que isso se torne de alguma forma uma profissão", revela.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)