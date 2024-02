BBB 24: Marcus Vinicius vibra ao ver Joelma no reality e cantora o convida para ir ao show

A cantora Joelma foi uma das atrações da última festa do BBB e teve a apresentação bastante elogiada, inclusive pelo ex-participante Marcus Vinicius. Nas redes sociais, o paraense que saiu recentemente do confinamento assistiu ao show e compartilhou alguns momentos com os seguidores. Pouco tempo depois, o ex-BBB revelou aos fãs que foi convidado pela própria musa do Calypso para ir ao próximo show dela.

No Twitter, o ex-participante da casa mais vigiada do Brasil interagiu com os fãs durante a apresentação da cantora. Marcus respondeu a um fã e falou que queria muito estar na festa. "Gente 'surtando' demais com a RAINHA! Joelma te amo. Queria tanto estar lá, mas dia 8 vou te ver", escreveu.

Após comentar alguns outros momentos do show, o paraense, bastante animado com a participação da musa do Calypso na casa, retornou ao Twitter com duas novidades. Além de ser seguido na rede social por Joelma, ele também foi chamado para o show que já desejava ir, em São Paulo.

"Para tudo que a Joelma me seguiu e convidou para o ir ver ela dia 8!", escreveu Marcus.

"Parabéns! Faltou só você ontem mesmo. Você merece!", respondeu uma seguidora.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)