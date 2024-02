BBB24: Joelma é atração confirmada na festa deste sábado

Isso é Calypso no BBB! Na festa deste sábado (24) na casa do BBB24, os brothers vão curtir mais uma festa. Desta vez, Joelma vai bater cabelo no palco do reality e cantar seus hits. Além dela, o cantor Xande de Pilares também vai se apresentar para os confinados.

A cantora Joelma deve ser a segunda da noite a se apresentar. A artista levará ao palco do BBB os hits de sua carreira, entre eles “Voando pro Pará”, música de 2015 que voltou a viralizar no último ano, ganhando um remix de Pedro Sampaio.

O evento começa com a apresentação de Xande de Pilares, que deve levar os clássicos do pagode para o reality.