Carnaval 2024: fantasiado de 'Joelma da Shopee', folião marca presença em bloco de Vigia

Em meio à folia nos blocos no carnaval que sairam nas ruas Vigia, no nordeste paraense, nesta segunda-feira (12), um folião chamou atenção com uma fantasia inusitada: a de "Joelma da Shopee". Usando uma peruca loira e vestido com roupas que lembram os looks usados pela cantora Joelma, o motorista Eduardo Júnior, de 35 anos, desfilava e dançava no meio dos brincantes, imitando os trejeitos da dona do hit "Voando pro Pará".

Segurando uma cuia de tacacá, ele não escondia a alegria. Segundo Eduardo, o motivo da escolha da fantasia se deve ao fato do destaque ainda maior que a cantora paraense tem ganhado nos últimos tempos, principalmente nas redes sociais. "Ela é o nome do momento [Joelma]. E cada vez ela enche e leva o nome do Pará lá em cima. É gostoso de saber isso. Eu já tô aqui no Carnaval de Vigia há mais ou menos 10 anos", afirma.

Embalado pelas marchinhas da época, o folião afirma que a folia em Vigia é garantida. E, também, segundo ele, um dos diferenciais do festejo na cidade é a diversidade e um dos motivos de sempre voltar à cidade nesta época. "A parte boa aqui do Carnaval de Vigia é a diversidade. E o fato de todo mundo poder brincar. Todo mundo brinca numa boa. E o melhor de tudo, é que é tudo de graça. A gente faz a alegria", relata Eduardo. "Vamos tomar um tacacá", disse Eduardo, fazendo referência a um trecho do hit de Joelma.