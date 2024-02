BBB 24: Davi e Isabelle deitam agarrados na cama e web acusa o brother de traição à esposa

O momento em que Davi e Isabelle, do Big Brother Brasil 24, se deitam juntos na cama virou polêmica na internet nesta segunda-feira (26). Nas redes sociais, várias internautas acusam o brother, de 21 anos, de traição à esposa Manni Reggo, de 41.

Assista o momento de afeto entre Davi e Isabelle:

No X (ex-Twitter), várias pessoas avaliaram a atitude do baiano comprometido com a manauara. "Isso é claramente traição, pelo amor de Deus", escreveu uma. "Isso não existe, meu Deus. Se eu fosse a esposa dele já teria incendiado tudo", escreveu "Acho desrespeitoso com a namorada dele aqui fora. Isso na vida real seria motivo para uma briga feia, até uma possível separação", disse outra.

Davi e Isabelle vem desenvolvendo um laço afetivo desde o começo do programa, quando os dois do grupo "Puxadinho" foram escolhidos pelo público para entrar na casa. No entanto, as trocas de carinho entre os participantes têm levantado questionamentos sobre um possível interesse amoroso.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)