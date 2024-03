BBB 24: com 50 dias de confinamento, paraenses foram em 4 paredões e apenas Alane segue no reality

O Big Brother Brasil 2024 chegou ao 50° dia de programa, ou seja, os 16 participantes que ainda continuam no jogo resistiram a nove Paredões. A décima berlinda está formada com Fernanda, Lucas e Rodriguinho, um deles deixa o reality nesta terça-feira (27).

Fazendo um retrospecto dos dez Paredões desta edição, em quatro deles os paraenses estiveram presentes, resultando na eliminação de um deles. Desde a quinta berlinda, os conterrâneos Marcus Vinicius e Alane Dias marcaram presença nos Paredões, por vezes até juntos.

Marcus Vinicius saiu na oitava berlinda, já Alane não vai para o Paredão desde o sétimo. Para comemorar os 50 dias, o perfil do Instagram da ex-Rainha das Rainhas comemorou com uma música bem paraense.

A sister também comemorou no programa após a formação do décimo Paredão e uma semana tranquila dentro do reality: "É muito bom conseguir as coisas, assim. O que a gente imaginar, acontecer. A gente se salvar".

Relembre as sequências:

Quinto Paredão: Giovanna Pitel, Marcus Vinicius, Vinicius e Alane; Vinicius saiu

Sexto: Alane, Isabelle, Juninho e Luigi; Luigi saiu

Sétimo: Alane, Beatriz e Juninho; Juninho saiu

Oitavo: Davi, Isabelle e Marcus Vinicius; Marcus Vinicius saiu