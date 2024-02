BBB 24: Equipe de Alane Dias comemora 50 dias de confinamento da paraense no reality; vídeo

A equipe da paraense Alane Dias comemorou, nesta segunda-feira (26), os 50 dias de confinamento da sister no Big Brother Brasil. Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, a vencedora do Rainha das Rainhas 2018 deixou um vídeo agradecendo o período dentro do programa.

Nas imagens, Alane aparece interpretando a música "No Sabor do Beijo", da cantora paraense Dona Onete, e montando uma tigela de tacacá, comida típica do Pará, com tucupi, jambo e camarão, e segurando velas acesas dos números 5 e 0.

"50 dias de BBB 24, bb! Do começo do jogo pra cá foram muitas reviravoltas, né?! E temos muito a espiar ainda. 50 dias da Alane vivendo seu sonho, gerando conteúdo e entregando entretenimento. E ela ainda tem tanto pra mostrar, viu?! Continuem torcendo e vibrando pela morena! Daqui, a gente só tem a agradecer o apoio e carinho de todos vocês." escreveu na legenda o perfil de Alane.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)