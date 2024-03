BBB 24: Davi diz que vai fazer bolo de aniversário para Rodriguinho

Pitel e Wanessa foram surpreendidas por Davi, quando estavam conversando na área externa da casa do BBB 24. O baiano abordou as duas e afirmou que estava preparando um bolo de aniversário para Rodriguinho, que completa 46 anos nesta terça-feira (27).

"Amanhã de manhã, a gente já fala com Rodriguinho se ele vai querer comer o bolo, para fazer, porque na Xepa não tem condições dele fazer o bolo. Eu já fiz o bolo, já está pronto. Depois do Raio-X, do café da manhã, aí junta todo mundo aqui e bate o 'Parabéns'. Aí você fala com ele?", pergunta Davi. Pitel respondeu que iria conversar com o pagodeiro.

Depois que o brother se afastou, Wanessa e Pitel reagiram com risos sobre a situação. “Ele vai querer morrer primeiro", disse Pitel, se referindo à forma como Rodriguinho vai receber o bolo. "Não deu nem parabéns, vai fazer bolo para quê?", questionou Wanessa.

Vale lembrar que no Sincerão da segunda-feira (26), Davi e Rodriguinho trocaram alvos na dinâmica e foram penalizados com um banho de tinta no corpo. Davi chegou a afirmar na cara de Rodriguinho que ele era fraco no jogo.