BBB 24: Durante Festa do Líder, Fernanda perde estalecas e coloca todo mundo no 'Tá com Nada'; veja

Enquanto os participantes curtiam a Festa do Líder de Lucas Henrique nesta quarta-feira (6), Fernanda perdeu 50 estalecas e levou a casa do Big Brother Brasil 24 para o "Tá com Nada".

A confeiteira tomou uma punição, e a casa estourou o "Vacilômetro". Ou seja, todos foram para o "Tá com Nada".

A punição coletiva apareceu nos telões da área externa e os participantes riram do acontecido e começaram a especular quanto tempo durará.

No "Tá com Nada", toda a casa fica na Xepa, com opções limitadas de comida.

No Vip do Líder estavam Yasmin, MC Bin Laden e Leidy Elin, incluindo o Lucas.