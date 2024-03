BBB 24: Festa do Líder Lucas tem apresentação musical e imagens da Maré

Lucas Henrique se despede da sua terceira liderança, nesta quarta-feira (6), e também vai para a sua segunda festa temática. Com o tema Churrasco na Laje, o Líder entrou no clima de comemoração com a música “Conselho”, cantada por Jorge Aragão.

“Não acredito. Mano, que é isso?! É minha favela!”, disse ao se deparar com imagens da Maré, no Rio de Janeiro, o que o fez chorar bastante com as fotos disponibilizadas pela produção do programa.

VEJA MAIS

A imagens são de Affonso Dalua, um artista multilinguagem, fotógrafo, comunicador, designer gráfico, diagramador do impresso e produtor de audiovisual do Jornal Maré de Notícias, da Redes da Maré. Ativista LGBTQIAPN+, ele já mergulhou por diversas experiências artísticas que vão da pintura ao teatro, passando pela fotografia, e que se somam para o que ele acredita que define seu olhar.

O look escolhido por Lucas foi um conjunto estampado com camisa laranja por dentro e o penteado foi criação da colega trancista Leidy. O churrasco ficou por conta dos participantes que tinham que assar as carnes. Matteus foi quem comandou a churrasqueira.

O grupo musical Jongo da Serrinha fez uma apresentação na festa. Durante a apresentação Lucas deu uma palhinha e tocou um instrumento de percussão, mas, logo em seguida caiu na farra junto com o grupo.