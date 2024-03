BBB 24: ex-esposa de Lucas Buda é internada com dores fortes após polêmica de 'traição'

A equipe da ex-esposa de Lucas Henrique, o Buda, Camila Moura, utilizou os Stories do Instagram da professora, na manhã desta quarta-feira (6), para informar aos seguidores que ela precisou ser internada com forte dores e "alguns sintomas", como informou a publicação. “No momento, a Camila está hospitalizada desde às 8 da manhã, quando teve uma crise forte de dor em alguns outros sintomas, e está sendo monitorada, examinada e medicada”, disse a nota.

Conforme o post, Camila teria passado mal ao chegar "a um ponto emocional e físico que necessita de cuidados". Ela começou ganhar notoriedade na internet após se posicionar contra a atitude dode flertar com. Em um dia, Moura conseguiu conquistarfotos ao lado de Buda no lixo, além de desabafar sobre a situação, dizendo que estava vivendo "um inferno" nos últimos dias.Em uma das últimas festas do programa da semana passada, Buda deu a entender que estava se declarando para Pitel, mas a conversa não foi adiante. O momento repercutiu negativamente nas redes sociais, e internautas fizeram comentários sobre o comportamento dele durante uma festa. Na ocasião, Lucas disparou a Pitel: "você me bagunçou".A equipe de Lucas após observar o comportamento chegou a apagar as fotos com a esposa das redes sociais. Camila não deixou passar despercebido. Após trancar o seu perfil, ela reabriu o Instagram apenas com quatro fotos e declarou torcida para Davi.