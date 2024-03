BBB 24: Em conversa com Pitel, Buda afirma que precisa "parar de dar moral" a sister

Durante uma conversa com Pitel, no BBB 24, Lucas Henrique falou sobre as companhias da sister e disse que devia “parar de dar moral a ela”.

O bate-papo ocorreu quando Pitel estava cozinhando. Lucas observou a alagoana trabalhar e disparou: "Você é uma das pessoas da casa que menos consegue ficar sozinha. Sempre que você tá parada em algum lugar, alguém chega perto de você”.

Pitel achou graça da afirmação de Buda, mas ele continuou. "Tenho que parar de te dar moral"

Em resposta, a sister provocou o capoeirista: "É só parar... Aí, se você quer parar ou se você consegue, é uma questão sua. Já sai da minha alçada”.

Lucas demonstrou surpresa com a resposta de Pitel e retrucou: "Nossa minha parceira, você fez um combo de bancar a desapegada, 'só parar', 'não me importo, tô nem aí, o combo do 'duvido você conseguir'".

Pitel respondeu novamente o brother e ainda usou uma frase utilizada por ele. “Quem tá falando isso é você não sou eu. Vou falar uma frase que eu acho que veio da sua boca: Sou responsável pelo que eu falo, o que você interpreta aí é seu".

"Mas todo mundo tem intenções", insistiu Lucas.

Apesar dessa conversa mais íntima que teve com pitel, Lucas Henrique foi até o confessionário nesta quarta-feira e confessou que está com muitas saudades da esposa. “Hoje, para mim, uma das situações mais difíceis é a saudade da família, da minha esposa, do olhar, da voz dela”, afirmou.