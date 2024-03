BBB 24: Após romance, Giovanna diz não confiar em Bin Laden

Depois de vários flertes e um breve romance com MC Bin Laden, a sister Giovanna revelou não confiar no brother. No Quarto Fada, a nutricionista comentou com Leidy Elin sobre os emojis recebidos no "Queridômetro" desta quarta-feira (06).

Giovanna diz que a trancista recebeu cobra, mala, coração partido e dois alvos. Durante a conversa, ela também especula quem foram os brothers que deram coração para ela. Em seguida, Raquele ainda pergunta: "Você viu o meu hoje?". "Nós estamos com três alvos, Raquele. Coração partido você está com um também e tem mais alguma outra coisa, eu acho”, diz Giovanna.

"Eu acho que quem está me dando coração partido é a Cunhã [Isabelle]", especula a nutricionista. Leidy então pergunta: "Bin?". "Não, ele adora dar coisas para os outros no Queridômetro, não confio não", afirma a nutricionista.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)