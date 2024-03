BBB 24: Saiba qual o tema e que horas começa a Festa do Líder de Lucas Henrique

Lucas Henrique ganha a sua segunda Festa do Líder no BBB 24, nesta quarta-feira (06). Veja qual será o tema da festa do brother e confira o horário que começa a atração.

VEJA MAIS:

Festa terá como temáticaSegundo o Gshow, os brother também vão aproveitar o evento com uma apresentação do grupo musical

O capoeirista teve a oportunidade de ter duas festas no programa, que entraram na programação com a liderança de Fernanda. Buda já venceu a Prova do Líder três vezes.

Espectadores podem curtir com os brothers a festança. Ela começa às 22h25 (horário de Brasília) durante o programa ao vivo e para os que gostam de curtir a festa até o fim, é possível acompanhar pelo Globoplay, para quem é assinante do serviço.