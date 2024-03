BBB 24: Boninho causa tensão ao falar que Yasmin foi ao Confessionário após permanência de Davi

Após Davi ter escapado de mais um Paredão, Boninho foi a web para 'fazer graça' com Yasmin Brunet. Ele relembrou que a modelo havia dito que não aguentaria ficar na casa caso o baiano voltasse da berlinda. Nesta madrugada, alguns minutos depois do resultado,a loira entrou no Confessionário para fazer um pedido.

"Ela entrou no Confessionário para conversar com a produção", iniciou Boninho. O diretor caiu na gargalhada ao expor o que a filha de Luiza Brunet pediu e, com um semblante de alívio, ele contou: "Sentamos no Confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração. E ela falou: 'Meu cigarro acabou, dá pra mandar mais cigarro?' Leva um maço inteiro!".