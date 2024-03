BBB24: O que rolou na madrugada desta quarta-feira (06/03)? DR de aliados e novas estratégias

A madrugada pós-eliminação sempre é muito intensa. E a eliminação de Michel mexeu com os ânimos dos brothers na madrugada desta quarta-feira (6) no BBB 24. Além das reações com a partida do professor de Geografia, os participantes também se reuniram ao longo a noite para fazer suas análises de jogo. Enquanto Yasmin admitiu para os aliados que Davi pode ser o favorito ao prêmio milionário da edição, Leidy Elin declarou que continuará mirando no brother para o Paredão.

Durante a madrugada, Davi também se envolveu em algumas DRs com seus aliados no jogo, além de ser um nome comum entre os grupos. Primeiro, o baiano teve uma DR com Isabelle e, depois, deixou claro que não gostou de uma brincadeira feita por Beatriz.

Do lado de fora da casa, Fernanda também não escondeu a surpresa com a saída de Michel. Em conversa com Pitel ela diz que pensou que o mineiro continuaria na casa por considerar que ele fazia um estilo de jogo que o público gosta de ver.

Alane se salvou do paredão e teve um destaque na edição do programa. Fora do ao vivo, MC Bin Laden e Lucas Henrique ainda comentaram sobre a reação de Alane ao descobrir que não corria risco de sair do reality nesse Paredão. "Cresceu a soberba dela", afirmou o funkeiro ao aliado. "Ela tem muito ego", concordou Lucas.

Durante a madrugada, as reações da casa à permanência de Alane e Davi também foram bastante comentadas por Beatriz e Matteus, aliados da paraense no jogo.

E no Quarto Fada, Davi desabafou com Isabelle e falou sobre sua permanência no BBB 24, dizendo que os participantes esperavam que ele saísse. "A galera da casa realmente queria que eu saísse, estavam esperando isso", observou.