BBB 24: quebrando regra em reality, Tadeu Schmidt diz Alane fica na casa antes de eliminação

Alane teve o seu pedido atendido pelo público: ela irá passar seu aniversário dentro do BBB 24. Nesta terça-feira (05), um bloco antes de anunciar o eliminado no 11º Paredão, Tadeu Schmidt disse: "Alane esse Paredão não é sobre você, pode relaxar". Os participantes ficaram chocados com a afirmativa.

O apresentar também chamou a paraense de Rainha das Rainhas.

A paraense então comemorou a sua permanência na casa, logo em seguida ela ganhou um VT na edição que mostrou toda a sua trajetória ao longo desta edição. Ao som de Lia Sophia, Joelma e Dona Onete.

O apresentador também fez o passe da Rainha e levantou a perna como Alane faz.

Ao ser emparedada na última votação da casa, levando seis votos, a paraense pediu: "Sábado é meu aniversário de 25 anos, e eu espero de todo o meu coração que vocês me ajudem a realizar esse sonho".