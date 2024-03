BBB 24: Alane recebe apoio nas redes sociais e tem o menor índice de rejeição entre os emparedados

A participação de Alane Dias no 11º Paredão do BBB 24 tem gerado muitas reações nas redes sociais. Isso porque a paraense aparece como a menos votada para ser eliminada nesta terça-feira (05).

Em uma enquete realizada pelo UOL, os números de Alane para eliminação somam pouco mais de 1,51% dos votos, um valor parcial muito menor do que os dois mais votados, que são Michel (74,75%) e Davi (23,74%).

A baixa rejeição do público nas enquetes causou muitas publicações e memes de apoiadores da paraense nas redes sociais, que consideram o resultado como uma prova do favoritismo de Alane no reality.