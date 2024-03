BBB 24: Alane e Beatriz ficam atrás da porta para escutar conversa de Fernanda

Enquanto Fernanda e MC Bin Laden discutiam no Quarto Gnomo, Alane e Beatriz param em frente a porta do cômodo em silêncio para escutar o conteúdo da conversa entre os dois. Os brothers estavam lavando roupa suja e reviveram antigas desavenças. Os dois chegaram a aumentar o tom de voz, o que despertou a curiosidade das sisters do Quarto Fada.

Eles falam sobre o desentendimento entre a confeiteira e Alane, com quem a sister discutiu algumas vezes na casa. Além disso, durante o papo, eles também lembram de algumas dinâmicas do Sincerão que aconteceram no reality.

Em seguida, Alane e Beatriz se afastaram para comentar sobre o que ouviram. "Fernanda chegou pra ele e falou 'eu quero entender por que você fala de mim para a casa inteira' e ele diz que tem dois pesos. Talvez estejam falando de aliança de amizade, tipo eu era amiga dele e falei dele e o que pesa mais?", diz a paraense.

As sisters não foram as únicas a tentar ouvir a conversa de Bin e Fernanda. Minutos antes, Matteus também parou atrás da porta do Quarto Gnomo enquanto passava pelo corredor. O brother chega a caminhar alguns passos em direção à sala, mas recua e pausa para continuar tentando escutar a conversa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)