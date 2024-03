BBB 24: Torcida de Isabelle puxa mutirão para eliminar Davi e causa polêmica

Um perfil de fãs da participante Isabelle Nogueira, o "QG da Isabelle Oficial", está puxando um mutirão para eliminar Davi, amigo da sister na casa, no paredão do BBB 24 contra Michel e Alane. A movimentação da torcida da manauara dividiu opiniões na internet.

O posicionamento do perfil não é o oficial da equipe da manauara, que não se manifestou sobre o paredão. A decisão de torcer pela eliminação de Davi causou polêmica entre os internautas, já que a amizade entre os dois era considerada forte no confinamento.

Davi é um dos favoritos do público para levar o prêmio do reality, mas alguns de seus comportamentos e falas recentes geraram críticas e dissiparam seu favoritismo. A amizade entre Davi e Isabelle também é motivo de debate entre os fãs do programa.

A equipe oficial de Isabelle reforçou que não está puxando mutirão neste paredão. O "QG da Isabelle Oficial" é formado por amigos da sister e voluntários, e atua de forma independente.

A iniciativa da torcida da manauara gerou críticas dos seguidores de Davi, que consideraram a atitude como "traição". Por outro lado, alguns fãs de Isabelle defendem a estratégia do mutirão, alegando que o baiano pode ser um forte concorrente para a sister na disputa pelo prêmio.

As votações para o paredão estão abertas e o resultado será anunciado nesta terça-feira (5), durante o programa ao vivo.

Confira as reações da web:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)