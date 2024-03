BBB 24: Davi desafaba com Isabelle sobre proximidade no reality: 'A gente esfriou um pouco'

Nesta segunda-feira (04) no Big Brother Brasil 24, Davi chamou Isabelle para conversar sobre a relação da dupla na casa mais vigiada do Brasil. O baiano apontou que os dois se afastaram após ele se aproximar dos integrantes do Quarto Fada, como Alane e Beatriz.

“Eu senti que você estava meio distante. Tipo assim, distante, como eu posso falar? De mim. Você foi se afastando aos poucos. Você ficou mais com a Giovanna, eu vi que hoje você anda mais com a Giovanna. Você se dá mais com o pessoal ali, o Michel, com a Raquele. Entendeu?”, começa Davi.

O participante "Pipoca" continua: “Tipo assim, nossa amizade. Eu sei que a gente tem uma amizade, mas é como você falou, seu amor e seu carinho por mim foge da curva do jogo, mas, assim, eu vi que a gente esfriou um pouco, sabe? E, assim, eu ainda fiquei pensando: 'Depois, eu vou conversar com ela'”.

A dançarina do Boi Garantido, do Festival de Parintins, responde: “Que legal você me chamar para essa conversa. Aí, eu vou te fazer uma pergunta. Será se foi eu? Ou será se não foi você, que você encontrou agora nas pessoas, que você está falando mais ainda, o que você gostaria muito de ter de conversa?”

Davi, por sua vez, discorda da fala da amiga: “Rapaz, não. Eu acho que assim... Vou te falar uma coisa... Tem dois parâmetros aí. Porque assim, você gosta também de estar perto do Michel, da Raquele e da Giovanna. Só que tipo assim, eu também gosto de estar perto de você e você também gosta de estar perto de mim. Só que eu também gostei da Alane, do Matteus e da Bia [Beatriz]. Normal. Você também gosta deles”, explica Davi.

*(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)