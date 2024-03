BBB24: equipe de Pitel se pronuncia sobre as falas de Camila Moura, ex de Lucas Henrique

Após momento de flerte Lucas Henrique, o ‘Buda’, com Pitel durante a festa do Big Brother Brasil viralizar, Camila Moura, até então mulher de Lucas, postou em suas redes sua decisão de por fim no relacionamento com o brother. A equipe de Pitel se pronunciou sobre o caso. “Agimos sempre com a verdade, clareza e respeito aqui”, comentando também que a sister vem recebendo muitos comentários ofensivos. “Tudo sempre cai para o lado da mulher”, diz.

Em postagem no Instagram, a equipe da sister alagoana explicou o flerte de Lucas, rebatendo as acusações de que Pitel teria “se esfregado” em Buda: “A situação toda começa com o Lucas falando “Baiana, você me bagunçou” e Pitel logo pede para ele parar, e fala que essa conversa não deveria nem ter nascido. Como podemos ver no vídeo, e essa não foi a única vez que ela pediu para ele parar”, diz a equipe.

A equipe explica que não gostaria de invalidar os sentimentos de Camila (ex-mulher de Buda), mas que “uma afirmação tão distorcida e com tal teor é muito grave, tudo isso está gerando muito ‘hate’ para a Pitel, são comentários ofensivos ao extremo, sendo que o que foi afirmado por Camila no vídeo - a parte que envolve a Pitel - jamais aconteceu. E tudo sempre cai para o lado da mulher, Pitel está sendo taxada de coisas absurdas, mesmo não tendo culpa nenhuma nessa situação”.

“Agimos sempre com a verdade, clareza e respeito aqui, então o mínimo que pedimos em troca, é o mesmo”, finaliza a postagem, dizendo que medidas serão tomadas contra qualquer ação discriminatória.